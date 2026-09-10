У Львові водій різко зачинив двері перед пасажиром

У Львові водій закрив двері перед пасажиром, не зупинившись і не вибачившись.

Історію оприлюднили в мережі.

Автор допису починає з критики культури обслуговування на маршруті №48.

Описує випадок, що стався в суботу на вулиці Дорошенка.

Підійшовши з боку Банківської, я помітив підʼїжджаючий автобус №48.

Ніс важку сумку і біг прямо під очима водія.

Коли я зрівнявся з передніми дверима, водій закрив їх перед носом.

Він дивився на мене весь час, але спокійно рушив далі, ніби так і треба.

Біля лавочок на зупинці люди з чемоданами, мабуть гості міста, саркастично відмітили: “Львів — культурна столиця України!”

Однак подія на цьому не завершилася.

Через кілька годин я їхав у центр і на розі Кульчицької сідав у той самий автобус.

Водій був той самий, його обличчя я добре запам’ятав.

Я сфотографував автобус з номером, а потім зайшов у салон і підійшов до водія.

Повідомив йому, що мені пощастило зустріти саме його, і що я зафіксував випадок на Дорошенка.

Жартома додав, що можливо АТП або мер випишуть йому премію за таке обслуговування.

Чого би очікував нормальний пасажир у такій ситуації?

Проте відповідь водія виявилася грубою.

Він сказав: “Ну і що? А що ви мені зробите?”

Потім додав: “Мені пофіг, жалійтесь кому хочете!”

Автор робить висновок: якщо йде такий підхід в АТП, то в системі справді бардак.

Або водій почувається безкарним, бо має звʼязки. Обидва варіанти неприпустимі.

Читач просить відповідальних пояснити, як вони реагують на подібні випадки.

Які тут ретельні заходи — звільнення, скорочення зарплати, штрафи чи інші дисциплінарні дії?

Не хочеться, щоб розмови закінчувалися лише словами й киванням пальця.

Я буду моніторити цей допис і поширювати його на львівських ресурсах, допоки не отримаю чіткої відповіді та рішень щодо конкретного водія.

Якщо не карати, така поведінка стане системою, — попереджає автор повідомлення.







