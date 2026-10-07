Львівські грибники виявили два вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни

У лісах Львівщини грибники знайшли два боєприпаси, що сягають часів Другої світової війни. Про знахідки одразу повідомили рятувальників, які оперативно взялися за розв’язання ситуації.

У селі Гута Шептицького району один з грибників виявив предмет, зовні схожий на 88-мм постріл протитанкового гранатомета того ж періоду. Ще одну небезпечну річ, схожу на 76-мм артилерійський снаряд, знайдено в лісі біля села Свірж Львівського району.

На обох локаціях оперативно працювали офіцери-рятувальники громад, які провели ідентифікацію вибухових предметів і вжили необхідних заходів для безпеки місцевих жителів. 6 жовтня піротехніки МРЦ ШР “Львів” ДСНС України вилучили і знищили боєприпаси у встановленому порядку.

Рятувальники нагадують: навіть за кілька десятків років такі боєприпаси залишаються надзвичайно небезпечними. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не торкайтеся його і не переміщуйте. Не намагайтеся розібрати або знешкодити вибухонебезпечну річ власноруч. Відступіть на безпечну відстань, попередьте інших і одразу зателефонуйте за номером 101.