У пожежі в Дублянах загинув господар помешкання

Пожежа спалахнула в квартирі на третьому поверсі п’яти поверхового будинку.

Головне управління ДСНС України у Львівській області повідомляє про трагічний випадок.

Сьогодні, 7 жовтня, о 06:04 на вулиці Шевченка у місті Дубляни Львівського району виникла пожежа в квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

Вогонь охопив речі домашнього вжитку на площі близько 10 м².

“Під час розвідки рятувальники виявили чоловіка 1967 року народження, який, на жаль, загинув. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу і не дали вогню поширитися далі”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Займання локалізували о 06:38, а повністю ліквідували о 06:43.

Наразі тривають роботи щодо встановлення причин та обставин пожежі.

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