У Дрогобичі місцева жителька пошкодила пам’ятні таблички на честь захисників

У Дрогобичі 58-річна жінка замалювала фарбою меморіальні таблички на лавках, встановлені на честь зниклих безвісти захисників.

Про інцидент повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Під час моніторингу соцмереж, 10 вересня, поліцейські виявили факт пошкодження табличок на вулиці Шептицького в Дрогобичі.

Пам’ятні таблички встановили 8 вересня під час відзначення Дня міста. Невдовзі їх замалювали фарбою.

Правопорушницею виявилася 58-річна місцева мешканка. На неї склали адміністративний протокол.

Жінці оголосили підозру за статтею 173 КУпАП — дрібне хуліганство.

За цією статтею передбачено: штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Альтернативно — виправні роботи на один-два місяці з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.