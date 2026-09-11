Суд зобов’язав відшкодувати 1,4 млн грн за багаторічний скид недостатньо очищених стоків у річку під Львовом

Підприємство, що обслуговує очисні споруди одного з львівських закладів вищої освіти, має відшкодувати майже 1,4 млн грн.

Господарський суд Львівської області підтримав позов прокуратури й постановив стягнути завдані збитки повністю.

Йдеться про канал басейну річки Яричівка за межами Дублян.

Яричівка належить до басейнів Полтви та Західного Бугу.

Під час перевірок встановили, що очисні споруди тривалий час працювали неефективно.

Технологічне обладнання було зношене, через це щодня у водний об’єкт потрапляло від 473 до 487 м³ недостатньо очищених стоків.

Лабораторні дослідження й судова інженерно-екологічна експертиза підтвердили значне перевищення допустимих концентрацій забруднювальних речовин.

Прокуратура наголошує: це створювало реальну загрозу стану водного об’єкта та його екосистеми.

Загальний розмір завданої довкіллю шкоди оцінили майже у 1,4 млн грн.

Галицька окружна прокуратура Львова подала до господарського суду позов про відшкодування.

У розгляді справи також брали участь прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури.

Суд задовольнив вимоги прокуратури й стягнув завдану довкіллю шкоду у повному обсязі.



