Поблизу Жовкви Mitsubishi збив 13-річну дівчинку на електросамокаті

Дитину госпіталізували до лікарні з травмою лівого передпліччя.

У селі Сопошин Жовківської громади 51-річний водій Mitsubishi Outlander збив 13-річну дівчинку на електросамокаті.

Аварія сталася 10 вересня близько 16:54 на трасі М-09 «Тернопіль — Львів — Рава-Руська».

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА повідомив про інцидент 11 вересня.

За повідомленням департаменту, водій повертав із головної дороги на другорядну і не надав переваги в русі.

Внаслідок цього сталося зіткнення з дівчинкою, яка їхала на електросамокаті моделі Kukirin G2.

Медики доставили постраждалу до лікарні з травмою лівого передпліччя, їй надали необхідну допомогу.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини ДТП.

Створено за матеріалами: 032.ua