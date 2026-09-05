У Львові відбудеться показ вистави «МАМИ» для матерів загиблих захисників

14 вересня у Львові відбудеться безкоштовний показ вистави «МАМИ» для матерів загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Початок о 15:00 у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької.

Адреса — вул. Лесі Українки, 1.

Виставу поставив Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр.

Постановка створена за новелами Марії Матіос. Проєкт «МАМИ» через сценічне мистецтво торкається тем материнської любові, стійкості та пам’яті.

До проєкту долучилася сама Марія Матіос. Під час туру вона супроводжує виставу і спілкується з глядачами.

Місць обмаль, тому необхідна попередня реєстрація за телефоном +380 96 190 7565.

Реєстрація проходить з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00.