Тридцятиріччя Львівського палацу мистецтв: заклад досі без керівника

Львівський палац мистецтв відзначає 30 років діяльності.

Начальник ЛОВА Максим Козицький подякував усім, хто створював і продовжує творити його історію.

Він відзначив позитивні зміни у просторі Палацу. Покращили комфорт для наших Захисників і Захисниць. Також зробили зручніше для людей на допоміжних засобах і батьків із маленькими дітьми.

Запрошують на ювілейну виставку «Львівський палац мистецтв. 30 років під патронатом Святого Луки». Це найкраще вітання для колективу Палацу. Виставка розповідає про тридцять років історії мовою мистецтва.

Львів, вул. Коперника, 17.

Нехай попереду буде ще багато «по тридцять» — творчих, сміливих, з новими іменами і проєктами знаних митців.

Палац працює під патронатом Святого Луки, покровителя художників. Його образ зустрічає відвідувачів над головним входом.

Під мирним українським небом, додав Максим Козицький.

Генеральний директор Львівського онкоцентру Олег Дуда відвідав ювілейну виставку. Її відкрили з нагоди 30-річчя Палацу.

Він зазначив, що експозиція не лише про три десятиліття. Вона показує мистецтво, яке все це час жило у стінах Палацу. Мистецтво змінювалося разом із суспільством. Воно залишалося вагомою частиною нашого культурного життя.

Архівні світлини й документи повертають у минуле. Роботи з колекції Палацу та твори сучасних українських митців демонструють різні покоління. Вони показують різноманіття, пошук, свободу і здатність говорити про найважливіше.

Особливо цінно бачити поруч роботи митців, що творять сьогодні. Це доводить, що українське мистецтво живе, розвивається й шукає нові форми навіть у час війни.

«Дякую всім, хто творить цю історію і наповнює Палац мистецтвом та життям», — йдеться в повідомленні Олега Дуди.







