На вулиці Личаківській у Львові після зведення нової опорної стінки відновлять повноцінний рух

Ввечері на в’їзді до Львова зі сторони Винників на вулиці Личаківській відновлять повноцінний рух транспорту біля новозбудованої підпірної стінки з габіонів.

Нині підрядники завершують роботи з благоустрою. Після остаточної засипки ділянка, де досі діяв реверсний рух, повернеться до звичного режиму.

За повідомленням ЛКП «Львівавтодор», бригади виконують зворотну засипку ґрунту за підпірною стінкою із застосуванням спеціальної техніки.

«Завершуємо роботи з благоустрою. Зокрема, проводимо зворотну засипку ґрунту за підпірною стінкою із залученням спеціальної техніки. І вже ввечері зможемо відкрити рух на цій ділянці», — зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Укріплення схилу підпірною стінкою виконують у межах додаткових робіт з капітального ремонту вулиці Личаківської.

Роботи охоплюють відрізок від вулиці Букової до межі міста. На цьому відрізку виконують комплекс заходів для безпеки й довговічності дорожнього полотна.

У напрямку виїзду зі Львова до Винників ремонтні роботи з укріплення схилу тривають. На цій частині дороги й надалі діятиме реверсний рух зі світлофорним регулюванням.

Нагадаємо, роботи з укріплення підпірних стінок та схилів з обох боків вулиці Личаківської стартували 19 березня. Підрядну роботу виконує ТОВ «Автомагістраль‑Південь».