Цього тижня Львівщина приймає відкритий чемпіонат області зі шосейного велоспорту

У Львівській області затвердили дати й схеми маршруту відкритого чемпіонату з велосипедного спорту на шосе.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький підписав розпорядження 10 вересня 2026 року.

В документі йдеться про проведення відкритого чемпіонату області з велосипедного спорту на шосе, присвяченого пам’яті заслуженого тренера України Ігоря Романишина.

“З метою забезпечення належного проведення події обласного рівня та утвердження позитивного іміджу Львівської області в Україні зобов’язую забезпечити проведення на Львівщині відкритого чемпіонату Львівської області з велосипедного спорту на шосе, присвячений пам’яті заслуженого тренера України Ігоря Романишина, на призи Заслуженого майстра спорту України Ярослава Поповича” – йдеться у розпорядженні.

Велозмагання заплановані на 24–25 вересня. Організатори визначили два маршрути.

– Індивідуальна гонка на 10 км для всіх вікових категорій відбудеться 24 вересня о 11:00. Траса проходить нижче перехрестя Героїв, два кілометри в бік Трускавця.

– Групова гонка колами на 35 км для всіх вікових категорій стартує 25 вересня о 10:00. Змагання відбудуться на трасі Дрогобич–Самбір, біля села Лішня, поруч із меморіальним комплексом жертв Другої світової війни.

Козицький доручив ГУ Нацполіції Львівщини та управлінню патрульної поліції забезпечити тимчасове обмеження руху автотранспорту. Обмеження мають відповідати затвердженим схемам маршрутів.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Львівщини має підготувати траси до проведення велозмагань.



