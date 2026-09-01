Після капремонту у Львові знову відкрили вулицю Кубійовича

У Львові відновили рух транспорту вулицею Кубійовича з 1 вересня після ремонту дорожнього покриття.

Галицька районна адміністрація повідомила, що основні роботи на проїжджій частині вже завершили. Вулицю знову відкрили для проїзду.

Дорожнє полотно на цій ділянці вирівняли й перемостили бруківкою, при цьому використали наявний матеріал.

«Основні роботи на проїжджій частині вул. Кубійовича завершено, тож від сьогодні, 1 вересня, вулиця відкрита для руху транспорту. Водночас роботи з благоустрою ще триватимуть. Частково облаштуємо тротуар, а також передбачили місця для паркування автомобілів людей з інвалідністю. Завершити ці роботи плануємо орієнтовно до 15 вересня», — повідомили у Галицькій районній адміністрації.

Ремонт на вул. Кубійовича розпочали 13 липня. Працювали на відрізку від вул. Снопківської до пл. Вишиваного.

Під час робіт цю ділянку, довжиною близько 180 метрів, повністю закрили для руху транспорту.

Наразі на вулиці ще тривають роботи з благоустрою: частково облаштовують тротуари й готують спеціальні місця для паркування автомобілів людей з інвалідністю. Завершити їх планують орієнтовно до 15 вересня.