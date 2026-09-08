Трагічна загибель на Золочівщині: у меблевому цеху загинув 17-річний працівник

На Золочівщині у меблевому цеху загинув 17-річний юнак під час виконання робіт.

Інцидент стався в одному з сіл Красненської громади.

За попередніми даними, 17-річного жителя смт Красне затягнуло всередину пресувального верстата під час роботи в цеху товариства.

Від отриманих травм хлопець помер на місці.

Правоохоронці зараз встановлюють усі обставини події та осіб, відповідальних за дотримання вимог охорони праці на підприємстві.

За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України — порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей.

Досудове розслідування проводить ВП № 2 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.