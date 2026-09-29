Львів посилює підготовку до зими: інспекції твердопаливних котлів та генераторів у закладах

У Львові протягом найближчих двох тижнів інспектуватимуть резервні джерела тепла та електропостачання, аби забезпечити їхню готовність до опалювального сезону.

Перевірки охоплять твердопаливні котли, генератори та буржуйки, які у разі надзвичайних обставин стануть основними джерелами тепла.

Рішення про це ухвалили на розширеному засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участі керівників міських установ та закладів.

Основні завдання перевірок

Пілотні запуски виконуватимуть у медичних, освітніх та культурних закладах, а також у житловому секторі. У кожній установі з твердопаливним котлом мають не лише протестувати його роботу, а й відпрацювати порядок запуску обладнання.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко наголосив, що місто використовує вільний час до початку опалювального сезону для практичної перевірки систем.

«Зараз ми розпочинаємо пілотний запуск резервних джерел живлення. У кожній установі з твердопаливним котлом його мають не лише запустити, а й узгодити порядок дій. Це важливо для ефективного реагування», – сказав Андрій Москаленко.

Перед початком тестувань між закладами та «Львівтеплоенерго» укладуть протоколи запуску з чітко визначеними поетапними алгоритмами роботи.

Крім того, балансоутримувачі повинні забезпечити промивку систем опалення, сформувати запас палива на місяць і призначити відповідальних для комунікації з фахівцями «Львівтеплоенерго».

Особливу увагу приділять житловому фонду

Головам районних адміністрацій доручили окремо оглянути житловий фонд і комунальні об’єкти, де не встановлено твердопаливні котли.

Протягом двох тижнів слід перевірити багатоквартирні будинки та комунальні установи на наявність буржуйок, а також протестувати їхню роботу.

Заклади з резервними джерелами опалення зможуть функціонувати як пункти обігріву для мешканців в умовах надзвичайної ситуації.

«Ми, звісно, сподіваємося уникнути надзвичайних випадків. Але події останніх тижнів у столиці та інших містах змушують підготуватися заздалегідь», – додав Андрій Москаленко.

Ще одним кроком комісії стало розширення мережі твердопаливних котелень, щоб підвищити надійність теплопостачання.

За словами директора комунального підприємства «Львівтеплоенерго» Олександра Одинця, підприємство перебуває на завершальному етапі підготовки до зими.

Львів’ян закликають звертатися на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80, щоб повідомляти про будь-які проблеми або зауваження щодо підготовки об’єктів до опалювального сезону.

Створено за матеріалами: 032.ua