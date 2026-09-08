Лікарні Львівщини перейшли на автономне тепло-, водо- і електропостачання

На Львівщині лікарні отримали автономне тепло-, водо- та електропостачання.

Перший заступник начальника ЛОВА Андрій Годик розповів, з яких напрямів складаються плани стійкості області.

Про це він написав у соціальних мережах.

«Тепер детальніше про кожен із них. Почнемо з медицини.

Лікарня не може поставити роботу на паузу через відключення світла. Особливо коли йдеться про операції, невідкладну допомогу чи роботу обладнання, від якого залежить життя пацієнтів.

Тому медична галузь — один із ключових напрямків планів стійкості. І вже маємо конкретні результати.

Усі 36 закладів спроможної мережі забезпечені автономним тепло-, водо- та електропостачанням. Загалом встановлено 276 генераторів сумарною потужністю понад 23 МВт. А від початку цього року ще у п’яти лікарнях змонтували нові сонячні електростанції загальною потужністю 403 кВт.

Але обладнання — це лише частина підготовки. Важливо, щоб персонал знав, як діяти під час тривалого блекауту, а лікарня могла продовжувати приймати пацієнтів. Для цього впровадили відповідні алгоритми, проводять щотижневі наради з керівниками закладів та здійснюють моніторингові виїзди.

«Наше завдання — щоб за будь-якого сценарію людина могла отримати необхідну медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.