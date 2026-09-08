Людмила Давиденко відкриває виставку в Підгорецькому замку

В Підгорецькому замку відкривається виставка Людмили Давиденко.

Одинадцятого вересня в стінах Підгорецького замку, що є відділом Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького, стартує проєкт «Людмила Давиденко. Живопис, скульптура, інсталяція». Він поєднує роботи з різних періодів і медіумів, показуючи послідовність внутрішніх та художніх трансформацій мисткині.

Про це повідомив сектор комунікації та зв’язків з громадськістю ЛНГМ імені Б.Г. Возницького.

Бути собою — це зберегти постійну форму попри втрати й розриви, чи кожного разу перебудовувати її. Це питання стало лейтмотивом виставкового проєкту. Історичний простір замку вступає в резонанс з роботами художниці. Досвід пережитого тут стає точкою відліку для нових сенсів.

«Новий проєкт Людмили Давиденко народився з роздумів про складне плетиво часу та вперте тривання всього, до чого він торкається: людей, архітектури, мистецтва, пам’яті. Відчуття того, що минуле ніколи не зникає остаточно, а, трансформуючись, продовжує діяти всередині теперішнього, привело мисткиню до Підгорецького замку — магічного місця, яке вже майже чотири століття не перестає накопичувати, втрачати, змінюватися і, попри все, жити», — зазначає кураторка проєкту, дослідниця українського мистецтва Антоніна Мельничук.

Художній вимір проєкту

Людмила Давиденко вирізняється впізнаваною авторською манерою в руслі асоціативного абстрактного живопису та фактурної пластики.

У живописі мисткиня вибудовує лінійну ризоматичність: тонкі, пульсуючі лінії сплітаються у структури, схожі на органічні волокна, коріння чи нейронні мережі. Через ці структури поступово проступають людські обриси, обличчя та природні стихії. Останні роки привнесли в її монохромно-приглушену гамму гострі зміни. Під впливом повномасштабної війни в роботах з’явилися насичені акценти, зокрема відкритий червоний колір як відлуння суспільної напруги та болю.

У пластичній роботі художниця переважно використовує шамот і уникає зайвого декоративного блиску. Її скульптури — шорсткі, виразні форми. Особливе місце займають циклічні серії голів та експресивних рук з відкритими лініями судин і зв’язок.

Про авторку

Людмила Давиденко — сучасна українська художниця, скульпторка та керамістка. Вона народилася в Білгороді-Дністровському. Професійну освіту здобула в Миргородському керамічному технікумі та Львівській академії мистецтв на кафедрі художньої кераміки. Є членкинею Національної спілки художників України. Мисткиня живе і працює у Львові.

Вона провела понад 20 персональних виставок в Україні та за кордоном. Брала участь у міжнародних ярмарках і трієнале. Роботи Людмили Давиденко зберігаються в музейних і приватних колекціях України, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Іспанії та США.

Деталі події та локація:

Відкриття: 11 вересня о 13:00

Тривалість виставки: до 1 листопада 2026 року

Місце проведення: Підгорецький замок (вул. Замкова, 1, с. Підгірці, Золочівський р-н, Львівська обл.)

Запрошуюють представників медіа та шанувальників мистецтва долучитися до відкриття виставки.

Вхід вільний.