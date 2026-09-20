Трагічна ДТП на Львівщині: загинула 14-річна дівчина

У селі Бутини Шептицького району Львівської області в суботу близько 20:20 автомобіль збив двох 14-річних дівчат. Одна з них загинула на місці, іншу госпіталізували.

Інформацію підтвердила прокуратура Львівської області.

50-річний водій Renault, рухаючись у межах села, наїхав на двох неповнолітніх, які йшли краєм проїзної частини у попутному напрямку.

Внаслідок зіткнення одна з дівчат, 14 років, померла на місці події. Іншу потерпілу, також 14-річну, із тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

Медики встановлюють її точний діагноз.

За попередніми даними, водій був тверезий під час події.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.