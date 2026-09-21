Поблизу Великих Мостів вантажівка врізалася в скутер — водій загинув

У Шептицькому районі внаслідок зіткнення вантажівки і електроскутера загинув 56-річний чоловік.

ДТП сталася ввечері 20 вересня поблизу Великих Мостів.

Поліція Львівщини повідомила про подію 21 вересня.

Аварія трапилася близько 20:30 на автодорозі Ковель–Жовква.

За попередніми даними, зіткнулися вантажний MAN і електроскутер.

За кермом вантажівки був 56-річний мешканець Львівщини.

Електроскутером керував 56-річний місцевий житель.

Від отриманих травм водій скутера загинув на місці.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водіями.

Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Також передбачено позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини смертельної ДТП.





Створено за матеріалами: 032.ua