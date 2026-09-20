План на Львів 22–27 вересня — більше 200 фільмів, кінопокази під відкритим небом і безкоштовні події

Наступного тижня у Львові покажуть понад 200 фільмів з усього світу. Також відбудуться покази просто неба, виставка та професійні події для представників кіноіндустрії.

З 22 по 27 вересня місто прийматиме 17-й міжнародний кінофестиваль Wiz-Art. Протягом шести днів організатори влаштовують понад 40 подій у п’яти локаціях.

У програмі — український та міжнародний конкурси, короткометражні добірки для дітей і підлітків, українські повнометражні стрічки, дорослі програми, покази просто неба та мистецька виставка. Багато заходів проходитиме безкоштовно.

Кіно просто неба у парку

Як варіант вечора — піднятися на пагорб у парку імені Богдана Хмельницького. Там із 24 по 27 вересня демонструватимуть кіно просто неба.

У програмі — анімаційні роботи студентів майстерні Микити Лиськова, добірка з Міжнародного фестивалю анімаційного кіно в Оттаві та спеціальна українська підбірка.

Вхід вільний.

Українське кіно: повна добірка

26 вересня у Львівському палаці мистецтв покажуть 18 стрічок українського конкурсу Wiz-Art. День присвячений новим іменам та сильним авторським фільмам.

У програмі — «Рибачок» Сашка Рощина, «Нічна зміна» Меґумі Лім, «Паром пливе» Жори Папояна, «Розкажи мені казочку» Діани Анікєєвої, «Через 769 км, Нью-Йорк» Софії Бугрій та «Відкритий світ» Яреми Малащука і Романа Хімея.

Коли: 26 вересня.

Де: Львівський палац мистецтв.

Вхід: за квитками та абонементами.

Міжнародне кіно з Канн, Берлінале та відзначене BAFTA

23–25 вересня у Львівському палаці мистецтв покажуть міжнародний конкурс. До нього увійшли 18 короткометражних фільмів із Європи, Азії, Північної й Латинської Америки.

Серед стрічок — роботи, що вже демонстрували на Канах і Берлінале, а також картини, відзначені BAFTA та «Сезаром».

Тематика охоплює війну, втрату дому, самотність, штучний інтелект, сімейні травми й людську близькість.

Коли: 23, 24 та 25 вересня.

Де: Львівський палац мистецтв.

Вхід: за квитками та абонементами.

Програми для дітей

У «Кінохалабуді» в палаці мистецтв покажуть три добірки короткометражок для дітей від чотирьох років. Назви добірок — «Невгамовні», «Ти можеш» і «Мій друг».

Ці фільми розповідають про дружбу, дорослішання, сміливість бути собою та прийняття інших. Перегляди відкриті для дітей разом із батьками.

Коли: 25–27 вересня.

Де: Львівський палац мистецтв.

Вхід: за квитками та абонементами.

Програма для підлітків

Для підлітків 13+ підготували три програми короткого метру: «Межі та ліміти», «Я та інші» та «Світ, що міняється». Кожна збірка торкається питань дорослішання й міжособистісних стосунків.

Коли: 22–24 вересня о 13:00.

Де: Львівський палац мистецтв.

Вхід: вільний.

Після показів заплановані обговорення з авторами й кураторами програм.

Кіно для дорослих 18+

Для глядачів від 18 років фестиваль пропонує програми «Midnight Sexy Shorts», «Бездуховна каламуть», «Таємниця в кишені» та «Цьом-цьом». Добірки досліджують тіло, сексуальність, кохання й нетипові сюжетні рішення.

Коли: 25–27 вересня.

Де: «Планета кіно» у ТРЦ Forum Lviv.

Вхід: за квитками та абонементами.

П’ять українських повнометражних стрічок

Wiz-Art демонструє п’ять українських повнометражок цього року. Серед них і авторські роботи, і документальні проєкти.

«Дім за склом» Тараса Дроня;

«Ілюзія тихої ночі» Ольги Черних;

«Дім вуличних культур» Івана Волянського;

«Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки;

«Тиша Лиманів» Володимира Бакума.

Покази цих фільмів відбудуться в палаці мистецтв, у парку Богдана Хмельницького та в «Планеті кіно».

Виставка про рухоме зображення

21 вересня у Львівському муніципальному мистецькому центрі відкриють WIZ-ART Spectrum. Це паралельна мистецька програма фестивалю, що поєднує кіно й відеоарт.

Експозиція представить шість фільмів і відеоробіт. Вони досліджують тему руху і виходять за межі традиційного кінодосвіду.

Початок: 21 вересня о 17:00.

Професійна програма: Lviv Industry Days

26–27 вересня у Львівському палаці мистецтв пройдуть Lviv Industry Days. Це серія подій для фільммейкерів і представників індустрії.

У програмі — лекції про логлайни й пітчі, сесії нетворкінгу й пітчинг восьми кінопроєктів перед професійним журі.

Участь — за попередньою реєстрацією.

Ціни та пільги

Ветерани, військові та люди пенсійного віку можуть отримати абонемент на всі події за нуль гривень. Організатори передбачили цю пільгу спеціально.

Частина заходів також безкоштовна. Зокрема, покази просто неба та підліткова програма не потребують оплати.

Загалом 17-й Wiz-Art триватиме у Львові з 22 по 27 вересня. Фестиваль об’єднає понад 200 фільмів і більше ніж 40 різних подій.