Львівська громада розгортає мережу електрозарядок — ще 16 локацій отримають станції

У Львівській громаді визначили операторів, які встановлять та обслуговуватимуть зарядні станції для електромобілів ще на 16 локаціях.
Станції встановлять у шести районах Львова та в Лисиничах. Інформацію підтвердив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради, Олег Забарило.
У конкурсі на монтаж і обслуговування брали участь вісім компаній. На кожну з визначених ділянок подавали по кілька заявок.
Найбільше нових точок з’явиться у Сихівському районі. Там обладнають зарядні станції за такими адресами:
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вул. Олександра Довженка, 2;
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просп. Червоної Калини, 36, 51, 57А та 77;
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вул. Сихівська, 8 та 28;
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вул. Зубрівська, 27.
У Галицькому районі одну станцію встановлять на вул. Уласа Самчука, 16. У Залізничному районі підключать локацію на вул. Садовій, 25.
Ще дві локації визначили у Личаківському районі: у Львові на вул. Зеленій, 115 та в Лисиничах на вул. Тракт Глинянський, 1Б.
У Франківському районі обладнання з’явиться на вул. Княгині Ольги, 122, вул. Кульпарківській, 93 та вул. Науковій, 35а. Окрему зарядну станцію встановлять у Шевченківському районі на вул. Пилипа Орлика, 4.
Наступний етап робіт — безпосередній монтаж обладнання. Оператори відповідатимуть і за подальше технічне обслуговування станцій.
У міськраді наголошують: кількість електромобілів у громаді зростає, отже мережу зарядної інфраструктури потрібно розширювати.
Створено за матеріалами: 032.ua