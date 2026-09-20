Львівська громада розгортає мережу електрозарядок — ще 16 локацій отримають станції

У Львівській громаді визначили операторів, які встановлять та обслуговуватимуть зарядні станції для електромобілів ще на 16 локаціях.

Станції встановлять у шести районах Львова та в Лисиничах. Інформацію підтвердив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міськради, Олег Забарило.

У конкурсі на монтаж і обслуговування брали участь вісім компаній. На кожну з визначених ділянок подавали по кілька заявок.

Найбільше нових точок з’явиться у Сихівському районі. Там обладнають зарядні станції за такими адресами:

вул. Олександра Довженка, 2;

просп. Червоної Калини, 36, 51, 57А та 77;

вул. Сихівська, 8 та 28;

вул. Зубрівська, 27.

У Галицькому районі одну станцію встановлять на вул. Уласа Самчука, 16. У Залізничному районі підключать локацію на вул. Садовій, 25.

Ще дві локації визначили у Личаківському районі: у Львові на вул. Зеленій, 115 та в Лисиничах на вул. Тракт Глинянський, 1Б.

У Франківському районі обладнання з’явиться на вул. Княгині Ольги, 122, вул. Кульпарківській, 93 та вул. Науковій, 35а. Окрему зарядну станцію встановлять у Шевченківському районі на вул. Пилипа Орлика, 4.

Наступний етап робіт — безпосередній монтаж обладнання. Оператори відповідатимуть і за подальше технічне обслуговування станцій.

У міськраді наголошують: кількість електромобілів у громаді зростає, отже мережу зарядної інфраструктури потрібно розширювати.

Створено за матеріалами: 032.ua