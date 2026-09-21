У Малехові зіткнулися Opel Vivaro і Skoda Octavia

У селі Малехів неподалік Львова 20 вересня близько 15:10 зіткнулися Opel Vivaro і Skoda Octavia; унаслідок ДТП постраждала пасажирка Skoda.
За попередніми даними поліції, мікроавтобус Opel Vivaro керував 35-річний мешканець Львівщини.
Легковик Skoda Octavia вів 66-річний чоловік із Луцька.
Від зіткнення тілесні ушкодження отримала 36-річна пасажирка легкового автомобіля, жителька Волинської області.
Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України.
За цією статтею санкція передбачає до трьох років обмеження волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Поліція встановлює всі обставини ДТП і об’єктивні причини зіткнення.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua