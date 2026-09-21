У Львові визначили перевізника маршрутів, що курсують до Галицького перехрестя

Міськрада визначила перевізника для маршрутів №51 і №53.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

У міськраді провели конкурс для визначення перевізників на шести автобусних маршрутах.

Це маршрути №30, №38, №51, №53, №65 та №90.

За підсумками конкурсу ТзОВ “Успіх БМ” продовжуватиме обслуговувати маршрути №51 і №53.

Маршрут №51 сполучає ТРЦ “Вікторія Гарденс” з Галицьким перехрестям.

Маршрут №53 з’єднує “Санта Барбара” з ринком “Галицьке перехрестя”.

Натомість на маршрути №30, №58, №65 та №90 ніхто не подався.

«Будемо і надалі шукати перевізників для забезпечення транспортного сполучення на цих напрямках», — пояснили в управлінні транспорту Львівської міськради.

Вони додали, що готуватимуть процедуру проведення повторного конкурсу.

Наразі у Львові працює 55 автобусних маршрутів.

Кожного дня на лінії виходить понад 500 одиниць громадського транспорту.

Понад 80% міського транспорту повністю доступні для маломобільних людей.

Раніше міськрада вже провела конкурс на визначення перевізника для маршруту №67.