Львів зустрів богатирського немовляти — хлопчик важить 5 кг

У Львові в акушерському відділенні Другого медичного об’єднання народився хлопчик вагою 5 кг і зростом 63 см.

Пологи відбулися природним шляхом.

У пресслужбі пологового на вулиці Рапопорта, 8, підтвердили цю інформацію.

Хлопчика назвали Тео. У пологовому його жартома охрестили «справжнім козаком» через вагу й зріст.

«Знайомтеся: це — Тео, справжній козак. Він народився в нашому пологовому на Рапопорта, 8. Вага — 5000 грамів, зріст — 63 см. Пологи пройшли природним шляхом», — повідомили в пологовому.

Нещодавно у Львові також народилася дівчинка вагою 5 кг. Вона мала зріст 58 см і з’явилася на світ шляхом кесаревого розтину.

Планували прооперувати пацієнтку раніше. Однак вона надійшла до лікарні вже на 40-му тижні вагітності.