У Львові оголосили конкурс для місцевих видавців із премією до 80 тисяч гривень за книгу

У Львові стартував конкурс на підтримку україномовних книжкових видань.

Місто посилило фінансову підтримку: у кожній номінації перше місце отримає 80 000 гривень, друге — 48 000 гривень, третє — 32 000 гривень. Загальний призовий фонд тепер становить 800 000 гривень.

Прийом заявок від львівських видавців триватиме з 4 вересня до 5 жовтня 2026 року включно.

Переможців визначатимуть у п’яти номінаціях:

література, що є свідченням російсько-української війни;

художня література;

науково-популярна;

довідкова;

дитяча література.

Програма підтримки україномовного книговидання у Львові діє з 2011 року. Керівниця управління культури Львівської міської ради Марта Бешлей зазначила, що книги-переможці передаватимуть до міських бібліотек. У громаді працює 49 муніципальних бібліотек, тож конкурс допомагає оновлювати їхні фонди і робити їхні колекції актуальнішими.

«Українське книговидання зараз переживає складний період, тому підтримка на різних рівнях є особливо важливою. Тільки спільними силами громади ми можемо захистити український книжковий ринок», — наголосила головна редакторка та співзасновниця Видавництва Старого Лева Мар’яна Савка.

Окрему номінацію для книжок, які документують та осмислюють російсько-українську війну, запровадили після відновлення конкурсу. Йдеться про видання, що фіксують події та людські історії, зберігають пам’ять про пережите й допомагають осмислити досвід війни.

Участь у конкурсі можуть брати юридичні особи та ФОП, зареєстровані у Львівській міській територіальній громаді. Учасники повинні здійснювати видавничу діяльність і мати україномовні книжкові видання, опубліковані у попередньому календарному році.

«Книжки оцінюватимуть за суспільною, науковою або мистецькою значущістю, новизною, якістю редакційно-видавничої підготовки, художнього оформлення та поліграфічного виконання», — йдеться в повідомленні.

Для участі потрібно подати заяву, документ, що підтверджує право займатися видавничою діяльністю, та один примірник книжки через ЦНАП Львова або його територіальні підрозділи.

Минулого року на конкурс подали 37 книжок від дев’яти місцевих видавництв. Переможцями стали 15 видань у п’яти номінаціях. Загальний обсяг фінансування тоді становив 624 000 гривень.