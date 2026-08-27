Став відомий суперник «Карпат» у 1/16 фіналу Кубка України

«Карпати» зі Львова вирушають у гості до «Колоса» з Ковалівки. Цей клуб представляє УПЛ.
Організатори провели жеребкування 1/16 фіналу Кубка України сезону 2026/27 сьогодні, 27 серпня. Воно пройшло в Будинку футболу. Усі команди УПЛ входять у турнір з цього етапу.
Матчі відбудуться 8-10 вересня.
Жеребкування визначило такі пари:
Кубок України-2026/2027. 1/16 фіналу
- «Агробізнес» (Волочиськ) — «Лівий Берег» (Київ)
- «Колос» (Ковалівка) — «Карпати» (Львів)
- «Нива» (Вінниця) — «Динамо» (Київ)
- «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) — «Харків» (Харків)
- «Новий Розділ» (Новий Розділ) — «Агротех» (Тишківка)
- «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) — «Зоря» (Луганськ)
- «Маяк» (Сарни) — «Базис» (Кочубіївка)
- «Пробій» (Городенка) — «Олександрія» (Олександрія)
- «Тростянець» (Суми) — «Чернігів» (Чернігів)
- «Вікторія» (Суми) — «Металіст» (Харків)
- «Олімпія» (Савинці) — «Кривбас» (Кривий Ріг)
- «Буковина» (Чернівці) — ЛНЗ (Черкаси)
- «Карбон» (Черкаси) — «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський)
- «Куликів-Білка» (Куликів) — «Верес» (Рівне)
- «Полісся» (Житомир) — «Кудрівка» (Кудрівка)
- «Вільхівці» (ЗО) — «Шахтар» (Донецьк)
Створено за матеріалами: 032.ua