Став відомий суперник «Карпат» у 1/16 фіналу Кубка України

«Карпати» зі Львова вирушають у гості до «Колоса» з Ковалівки. Цей клуб представляє УПЛ.

Організатори провели жеребкування 1/16 фіналу Кубка України сезону 2026/27 сьогодні, 27 серпня. Воно пройшло в Будинку футболу. Усі команди УПЛ входять у турнір з цього етапу.

Матчі відбудуться 8-10 вересня.

Жеребкування визначило такі пари:

Кубок України-2026/2027. 1/16 фіналу

«Агробізнес» (Волочиськ) — «Лівий Берег» (Київ)

«Колос» (Ковалівка) — «Карпати» (Львів)

«Нива» (Вінниця) — «Динамо» (Київ)

«Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) — «Харків» (Харків)

«Новий Розділ» (Новий Розділ) — «Агротех» (Тишківка)

«Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) — «Зоря» (Луганськ)

«Маяк» (Сарни) — «Базис» (Кочубіївка)

«Пробій» (Городенка) — «Олександрія» (Олександрія)

«Тростянець» (Суми) — «Чернігів» (Чернігів)

«Вікторія» (Суми) — «Металіст» (Харків)

«Олімпія» (Савинці) — «Кривбас» (Кривий Ріг)

«Буковина» (Чернівці) — ЛНЗ (Черкаси)

«Карбон» (Черкаси) — «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський)

«Куликів-Білка» (Куликів) — «Верес» (Рівне)

«Полісся» (Житомир) — «Кудрівка» (Кудрівка)

«Вільхівці» (ЗО) — «Шахтар» (Донецьк)

Створено за матеріалами: 032.ua