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Став відомий суперник «Карпат» у 1/16 фіналу Кубка України

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«Карпати» зі Львова вирушають у гості до «Колоса» з Ковалівки. Цей клуб представляє УПЛ.

Організатори провели жеребкування 1/16 фіналу Кубка України сезону 2026/27 сьогодні, 27 серпня. Воно пройшло в Будинку футболу. Усі команди УПЛ входять у турнір з цього етапу.

Матчі відбудуться 8-10 вересня.

Жеребкування визначило такі пари:

Кубок України-2026/2027. 1/16 фіналу

  • «Агробізнес» (Волочиськ) — «Лівий Берег» (Київ)
  • «Колос» (Ковалівка) — «Карпати» (Львів)
  • «Нива» (Вінниця) — «Динамо» (Київ)
  • «Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) — «Харків» (Харків)
  • «Новий Розділ» (Новий Розділ) — «Агротех» (Тишківка)
  • «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) — «Зоря» (Луганськ)
  • «Маяк» (Сарни) — «Базис» (Кочубіївка)
  • «Пробій» (Городенка) — «Олександрія» (Олександрія)
  • «Тростянець» (Суми) — «Чернігів» (Чернігів)
  • «Вікторія» (Суми) — «Металіст» (Харків)
  • «Олімпія» (Савинці) — «Кривбас» (Кривий Ріг)
  • «Буковина» (Чернівці) — ЛНЗ (Черкаси)
  • «Карбон» (Черкаси) — «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський)
  • «Куликів-Білка» (Куликів) — «Верес» (Рівне)
  • «Полісся» (Житомир) — «Кудрівка» (Кудрівка)
  • «Вільхівці» (ЗО) — «Шахтар» (Донецьк)

Створено за матеріалами: 032.ua

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