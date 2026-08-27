Львівські прокурори розпочали перевірку улюбленого ресторану мера Садового

Прокуратура вимагає розірвати оренду приміщень Ратуші через самовільне перепланування

Галицька окружна прокуратура Львова звертається до суду. Вона вимагає розірвати договори оренди та суборенди. Також наполягає звільнити нежитлові приміщення першого поверху Львівської ратуші.

Господарський суд Львівської області відкрив провадження 26 серпня цього року.

Йдеться про приміщення площею майже 650 кв. м. Зараз їх використовує заклад громадського харчування.

Будівля є пам’яткою архітектури національного значення. Це накладає суворі вимоги до збереження об’єкта.

У таких спорудах заборонено проводити ремонтні роботи чи перепланування без дозволу Міністерства культури. Без погодження Мінкульту не можна здавати майно в оренду або змінювати призначення.

Не можна й розміщувати рекламу на фасадах. Проте виявили низку порушень.

Договори оренди та суборенди уклали без дозволу міністерства. Умови виявилися позаконкурентними.

У приміщеннях самовільно демонтували сходову клітку. Звели нові стіни.

Такі дії порушують закони про охорону культурної спадщини та про оренду державного майна.

Тому прокуратура подала позов до суду. Вона хоче розірвати договори й повернути приміщення громаді.