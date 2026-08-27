Міфічне князівство Перуна

Керівники Івано-Франківської громади володіють землею, площа якої вдвічі більша за окремі села.

Очільники Івано-Франківської селищної ради б’ють рекорди у володінні земельними ділянками.

Декларації 2026 року свідчать: топ-чиновники та їхні родини мають кілька ділянок загальною площею 309 065 кв. м. Додайте менш заможних керівників з однією-двома ділянками. Цифра зросте ще більше.

Земельні статки місцевої еліти вдвічі перевищують територію села Задебрі. Вони майже в півтора раза більші за Озерське, Туричу чи Лісопотік. І дорівнюють площі села Діброва.

Багато землі перейшло у приватні руки голови громади Ірини Перун. Також родинам її доньок і близьким чиновникам. Це відбулося за час її керівництва громадою та Вороцівською сільрадою. Нині остання входить до Івано-Франківської селищної ради.

Родина Перун володіє найбільше. Понад два десятки ділянок площею 56 449 кв. м. Сама Ірина Перун має 11 ділянок на 30 243 кв. м. Родини доньок Марії Штойки та Галини Хомишин контролюють понад десяток ділянок площею понад 26 тис. кв. м. Галина Хомишин працює заступником начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту під керівництвом матері.

Назар Микичак очолює відділ земельних ресурсів і екології. Він разом із родичами володіє 11 ділянками площею 25 355 кв. м.

Родина Галини Боровець, яка керує справами селищної ради, має 8 ділянок площею 13 435 кв. м.

Секретар ради Оксана Крилошанська зі сім’єю володіє 6 ділянками площею 5 992 кв. м. Вона не наздогнала колег.

Старости округів служать опорою Перун на місцях. Вони теж володіють значними землями.

Рейтинг найземельніших старост Івано-Франківської селищної ради та їхніх родин виглядає так. Враховуємо лише значні ділянки на території громади.

1. Ігор Пурський, староста Лозинського округу, володіє 7 ділянками площею 50 184 кв. м у Дубровиці. Більшість записані на дружину.

2. Євген Сабадаш, староста Мальчівського округу, разом із дружиною має 4 ділянки площею 42 606 кв. м.

3. Мирослав Пісюра, староста Великополівського округу. На дружину записано 5 ділянок у селі Затока площею 31 407 кв. м.

4. Світлана Малишин, староста Ясниського округу, контролює 6 ділянок у Ясниськах площею 27 004 кв. м. Більшість у власності чоловіка.

5. Степан Свищ, староста Бірківського округу, має 8 ділянок у Бірках площею 22 401 кв. м. Вони записані на дружину, тещу і тестя.

6. Ярослав Майор, староста Домажирського округу, володіє 5 ділянками. З них 3 великі, загальною площею 17 535 кв. м.

7. Ігор Максимів, староста Поріччанського округу, із дружиною має 4 ділянки у селі Поріччя площею 9 865 кв. м.

8. Роман Гриневич, староста Вороцівського округу, володіє 6 ділянками площею 6 904 кв. м.

Розміри ділянок не завжди корелюють із вартістю. Ціна залежить не лише від площі. Важлива інвестиційна привабливість. Це близькість до Львова, наявність комунікацій і рекреаційний потенціал.

Статки місцевої еліти зростають новими земельними ділянками. Жителі громади жартують сумно. Перун ще трохи покнязює. Збере зі своїми боярами всю землю. Тоді зі своїм князівством, гляди, захоче від’єднатися від України.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua