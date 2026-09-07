Спроба водія доставити їх із Польщі до України

У пункті пропуску «Шегині–Медика» митники зупинили автовоз Mercedes і виявили в ньому партію електронних сигарет вартістю понад 400 тис. грн.

Водій намагався ввезти сигарети з Польщі в Україну. 7 вересня пресслужба Львівської митниці повідомила, що 41-річний житель Києва їхав через кордон на Mercedes із причепом.

Причеп перевозив два пошкоджені внаслідок ДТП автомобілі — Alfa Romeo та Volkswagen. Один із цих авто мав передаватися благодійному фонду з Харківщини.

Під час перевірки транспортного засобу сканувальна система зафіксувала аномалії. Митники провели поглиблений огляд спільно з прикордонниками і виявили приховані тютюнові вироби.

Під час огляду знайшли електронні сигарети марки Rifbar. Чотири коробки зі сигаретами сховали у спальному місці водія, між сидіннями та в ящику для інструментів.

Усього митники вилучили 390 електронних сигарет. Орієнтовна вартість конфіскату перевищує 400 тис. грн.

На водія склали протокол про порушення митних правил.