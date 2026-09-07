На Львівщині виявили підрядника, підозрюваного у привласненні коштів на ремонт санаторію

На Львівщині правоохоронці розшукали та затримали колишнього директора підрядної фірми, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів під час ремонту санаторію. За версією слідства, збитки державі перевищують 1,2 млн грн.

Слідство з’ясувало: у вересні 2022 року між виконувачем обов’язків директора санаторно-курортного лікувального центру і товариством уклали три договори підряду. Роботи виконувалися в житлових корпусах, зокрема для проживання внутрішньо переміщених осіб.

Незважаючи на зміну керівництва фірми, схема залишилася незмінною. У поданих від імені компанії актах виконаних робіт та довідках про їхню вартість штучно завищували обсяги і ціни. Документи підписувала особа, яка на той час займала посаду директора підрядника.

У липні минулого року виконувачу обов’язків директора санаторію і одному з підрядників оголосили підозру в заволодінні бюджетними коштами на майже 1,3 млн грн та у службовому підробленні документів за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Ці провадження наразі розглядає суд.

У березні цього року, під процесуальним керівництвом Яворівської окружної прокуратури, підозри за тими самими статтями отримали ще двоє представників підрядного товариства — колишній і нинішній директори. За даними слідства, їхні дії спричинили збитки державі понад 1,2 млн грн і майже 1,7 млн грн відповідно.

Після повідомлення про підозру обидва чоловіки почали переховуватися. Наразі одного з них, ексдиректора, знайшли та затримали. Після затримання слідство у цьому провадженні відновили, триває підготовка обвинувального акта до суду.

Слідчі дії тривають, зокрема щодо розшуку іншого підозрюваного. Досудове розслідування проводить Яворівський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в установленому законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду.