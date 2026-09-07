Підрядник на ремонті львівського санаторію привласнив понад мільйон гривень

Правоохоронці затримали керівника фірми-підрядника, який привласнив понад 1,2 мільйона гривень та переховувався від слідства.

За повідомленням відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури, правоохоронці затримали директора фірми-підрядника.

У вересні 2022 року він уклав договір на ремонт санаторно-курортного лікувального центру на Львівщині.

За умовами договору підрядник мав відремонтувати приміщення житлових корпусів, призначені для проживання переселенців.

Через часту зміну керівництва фірми підряди, яких було три, оформлялися на різних осіб.

“Після виконання робіт від товариства надходили акти виконаних будівельних робіт та довідки про їхню вартість, підписані тим, хто на той час був директором фірми-підрядника. Попри зміну керівництва схема залишалася незмінною – у документах систематично штучно завищували обсяги й вартість робіт”, — йдеться в повідомленні.

У липні минулого року виконувачу обов’язки директора санаторію та одному з підрядників повідомили про підозру.

Їм інкримінували заволодіння бюджетними коштами майже на 1,3 млн грн і службове підроблення документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 — ч. 2 ст. 366 ККУ).

Ці провадження наразі розглядає суд.

У березні цього року підозри отримали ще два представники підрядника — колишній і нинішній директори фірми.

За версією слідства, їхні дії завдали державі збитків понад 1,2 млн грн і майже 1,7 млн грн відповідно.

Підозрювані почали переховуватися після вручення підозр.

Одного з них, колишнього директора фірми, вже розшукали та затримали.

Досудове розслідування триває.