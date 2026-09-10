Смуги для громадського транспорту на Стрийській у Львові виявилися неефективними

На вулиці Стрийській у Львові смуги для громадського транспорту неефективні: кожні двадцять метрів їх переривають з’їзди та виїзди.

П’ятничні дописи в соцмережах відображають емоційну реакцію мешканців і водіїв.

Стрийська. Фото

Стрийська. Фото

Стрийська. Фото

Стрийська. Фото

Львівські урбаністи намагалися вирішити проблему заторів, пов’язану з інтенсивною забудовою.

Радянські планувальники заклали резервні зони для майбутнього розширення вулиці. Міська влада віддала ці ділянки під нові житлові комплекси.

Через це рано вранці й увечері автомобільний потік стоїть щільно.

Замість розширення дороги вирішили звузити існуючі смуги і виділити простір для громадського транспорту. Перемалювали розмітку.

Однак виділена смуга не виправдала очікувань.

Кожні двадцять метрів її перериває з’їзд до нових ЖК або магазинів. Автівки, що намагаються з’їхати, блокують рух автобусів.

Через це рух по виділеній смузі часто відбувається повільніше, ніж загальний потік.

На Стрийській також є окремий з’їзд на іншу магістраль, його раніше вивели в окрему смугу.

Під час перемалювання ліній цю додаткову смугу не позначили належним чином. Знаків і розмітки бракувало, водії домовлялися між собою.

Мешканці чекали, що міська влада виправить недоліки і встановить необхідні знаки.

Натомість частину виділеної смуги огородили парканом. Фізичний бар’єр ускладнив рух, особливо в перші дні після 1 вересня.

Критики називають це рішення вершиною недолугих рішень вуличних проєктів.

Соціальні мережі наповнилися обуренням. Деякі дописи містили й загрозливі формулювання проти авторів змін.