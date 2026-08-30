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Службова собака на ім’я Індія виявила тіло зниклого чоловіка на Дрогобиччині

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Службова собака Індія виявила тіло зниклого чоловіка на Дрогобиччині.

Рятувальники сьогодні долучилися до пошуків. Чоловік 1965 року народження вийшов з дому в селі Кринтята Дрогобицького району. Він не повернувся.

Гірські рятувальники два кінологічні розрахунки та оператор БПЛА взяли участь у операції. Вони спільно з поліцейськими обстежували місцевість. З повітря перевіряли територію.

Собака Індія знайшла тіло під час пошуків.

Тіло загиблого передали працівникам поліції.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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