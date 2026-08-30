Службова собака на ім’я Індія виявила тіло зниклого чоловіка на Дрогобиччині

Службова собака Індія виявила тіло зниклого чоловіка на Дрогобиччині.
Рятувальники сьогодні долучилися до пошуків. Чоловік 1965 року народження вийшов з дому в селі Кринтята Дрогобицького району. Він не повернувся.
Гірські рятувальники два кінологічні розрахунки та оператор БПЛА взяли участь у операції. Вони спільно з поліцейськими обстежували місцевість. З повітря перевіряли територію.
Собака Індія знайшла тіло під час пошуків.
Тіло загиблого передали працівникам поліції.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua