Реквієм-вечір у львівському Гарнізонному храмі з нагоди Дня пам’яті

Львів’яни зібралися в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Вони вшанували полеглих воїнів у День пам’яті Захисників та Захисниць України. Родини загиблих, військові та представники влади приєдналися до молитви. Заступниця міського голови Ірина Кулинич долучилася до спільної молитви.

Священники звершили чин екуменічної панахиди за новітніми Героями та Героїнями.

Учасники вечора приєдналися до Всеукраїнської акції пам’яті «Сонях». Люди залишали соняхи у вазах у церкві. Це знак шани та спомину про полеглих захисників.

Єпископ-помічник Львівської архиєпархії УГКЦ Володимир Груца наголосив на духовному змісті символу соняха. Він говорив про єдність людей у вірі й молитві.

Україна 29 серпня вшановує військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. Вони загинули, відстоюючи незалежність держави. Влада запровадила цю дату у 2019 році. Вона нагадує про трагедію під Іловайськом у серпні 2014 року. Сотні українських військових загинули тоді серед соняшникових полів. Багато отримали поранення, зникли безвісти або потрапили в полон. Соняшник став символом пам’яті про полеглих Героїв.

Львів’яни провели спільну поминальну молитву на полях почесних поховань Личаківського кладовища. У місті триває благодійна акція «Соняшник пам’яті». Львівський Меморіальний музей Гідності організував її.