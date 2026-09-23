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Рейдери пожертвували центру Unbroken заради нерухомості на території ЛАЗу, яку оскаржує новий власник

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Компанія “Львівінвестактив” заявила про безоплатне передання інших приміщень для лікарні, незабаром після судового спору щодо нерухомості.

Власник “Львівського автобусного заводу” – фірма “Львівінвестактив” – повідомила про передачу трьох об’єктів нерухомості через клінінгову компанію на користь ТМО № 1, де працює реабілітаційний центр “Незламні” (Unbroken). Ці об’єкти наразі перебувають у центрі судової суперечки.

Компанія підкреслила, що поки триває суд, майно було переоформлене на клінінгову організацію, а вже наступного дня передане як благодійний внесок ТМО № 1.

“Львівінвестактив” запропонував ТМО № 1 інші приміщення на вулиці Стрийська, 45, які вільні від судових претензій, для безоплатного користування центру Unbroken.

Директор ТОВ “Львівінвестактив” Володимир Костюк наголосив: “Ми підтримуємо благодійність і готові допомагати Unbroken. Проте ми вимагаємо чесних правил для бізнесу. Майно, повернення якого ми відстоюємо в суді, було передано через клінінгову компанію та пожертвувано лікарні наступного дня. Це виглядає як злочин в інтересах третіх осіб, під прикриттям довіри до Unbroken. Ми хочемо, щоб центр розвивався, але законний власник повинен мати змогу захищати свої права. Саме тому пропонуємо приміщення в тимчасове безоплатне користування і відкритий діалог.”

За словами Костюка, майно відібрали незаконно через підроблені судові документи. У липні цього року, незважаючи на судові процеси щодо власності, об’єкти передали в статутний капітал клінінгової компанії ТОВ “Аманті компані”.

Наприкінці липня “Аманті компані” уклала договір пожертви цих об’єктів на користь Першого ТМО.

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Львівський автобусний завод раніше займав провідні позиції в Україні з виробництва тролейбусів та автобусів різного призначення. У 2012 році компанія виграла тендер на постачання транспорту для міст-господарів Євро-2012. Однак у 2014 році Господарський суд Львівської області визнав ЛАЗ банкрутом.

У 2016 році низка об’єктів нерухомості ЛАЗу перейшла у власність фірм Таїсії Саніної, дружини російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який володів заводом до банкрутства. У 2019 році депутати міськради вимагали накласти арешт на незаконно відчужені приміщення ЛАЗу.

В жовтні 2023 року Державне бюро розслідувань висунуло звинувачення Ігорю Чуркіну у незаконній приватизації майна Львівського автобусного заводу. Справу було передано до суду в серпні 2025 року.

У 2017 році були оприлюднені історичні фото ЛАЗу, які висвітлюють події останнього десятиліття роботи заводу.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

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