Рейдери пожертвували центру Unbroken заради нерухомості на території ЛАЗу, яку оскаржує новий власник

Компанія “Львівінвестактив” заявила про безоплатне передання інших приміщень для лікарні, незабаром після судового спору щодо нерухомості.

Власник “Львівського автобусного заводу” – фірма “Львівінвестактив” – повідомила про передачу трьох об’єктів нерухомості через клінінгову компанію на користь ТМО № 1, де працює реабілітаційний центр “Незламні” (Unbroken). Ці об’єкти наразі перебувають у центрі судової суперечки.

Компанія підкреслила, що поки триває суд, майно було переоформлене на клінінгову організацію, а вже наступного дня передане як благодійний внесок ТМО № 1.

“Львівінвестактив” запропонував ТМО № 1 інші приміщення на вулиці Стрийська, 45, які вільні від судових претензій, для безоплатного користування центру Unbroken.

Директор ТОВ “Львівінвестактив” Володимир Костюк наголосив: “Ми підтримуємо благодійність і готові допомагати Unbroken. Проте ми вимагаємо чесних правил для бізнесу. Майно, повернення якого ми відстоюємо в суді, було передано через клінінгову компанію та пожертвувано лікарні наступного дня. Це виглядає як злочин в інтересах третіх осіб, під прикриттям довіри до Unbroken. Ми хочемо, щоб центр розвивався, але законний власник повинен мати змогу захищати свої права. Саме тому пропонуємо приміщення в тимчасове безоплатне користування і відкритий діалог.”

За словами Костюка, майно відібрали незаконно через підроблені судові документи. У липні цього року, незважаючи на судові процеси щодо власності, об’єкти передали в статутний капітал клінінгової компанії ТОВ “Аманті компані”.

Наприкінці липня “Аманті компані” уклала договір пожертви цих об’єктів на користь Першого ТМО.

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Львівський автобусний завод раніше займав провідні позиції в Україні з виробництва тролейбусів та автобусів різного призначення. У 2012 році компанія виграла тендер на постачання транспорту для міст-господарів Євро-2012. Однак у 2014 році Господарський суд Львівської області визнав ЛАЗ банкрутом.

У 2016 році низка об’єктів нерухомості ЛАЗу перейшла у власність фірм Таїсії Саніної, дружини російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який володів заводом до банкрутства. У 2019 році депутати міськради вимагали накласти арешт на незаконно відчужені приміщення ЛАЗу.

В жовтні 2023 року Державне бюро розслідувань висунуло звинувачення Ігорю Чуркіну у незаконній приватизації майна Львівського автобусного заводу. Справу було передано до суду в серпні 2025 року.

У 2017 році були оприлюднені історичні фото ЛАЗу, які висвітлюють події останнього десятиліття роботи заводу.