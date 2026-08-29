На Львівщині обласне керівництво влаштувало пробіжку парком

Всеукраїнський забіг пам’яті «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» зібрав сьогодні, 29 серпня, у Стрийському парку Львова близько 1500 учасників. Організатори приурочили подію до Дня пам’яті захисників України. Вони загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Серед учасників були в.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод і начальник ЛОВА Максим Козицький. Ветерани, військовослужбовці, волонтери, молодь та представники громад теж приєдналися.

Присутні вшанували пам’ять загиблих загальнонаціональною хвилиною мовчання перед стартом. Потім відбулося урочисте відкриття. Учасники виконали Державний Гімн України і провели спільну розминку.

«Всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв» — це вже наша щорічна традиція пам’яті. Її започаткували у 2018 році, і сьогодні вона об’єднує українців у різних куточках нашої держави та за кордоном.Хтось біжить за сина чи доньку. Хтось — за батька, маму, брата, сестру, друга чи побратима. А хтось — за Героя, якого ніколи не знав особисто. Але кожне ім’я на стартовому номері — це конкретна людина, життя і подвиг, про які ми не маємо права забути. Ціна української свободи і незалежності — надзвичайно висока.

Обовʼязок кожного з нас — готуватися стати у стрій і завжди пам’ятати. Бути поруч із батьками, дітьми, дружинами й чоловіками наших полеглих Героїв. Говорити про них. Називати їхні імена. Передати цю пам’ять нашим дітям, онукам і наступним поколінням», — наголосив Юрій Холод.

Ветеран російсько-української війни Іван Дрозд долучився до забігу. Він втратив сина на війні. Цього дня він долав дистанцію в пам’ять про нього. У 2022 році Іван Дрозд отримав важке поранення та втратив ліву руку. У 2023 році на Запоріжжі загинув його 20-річний син Андрій.

Під час реабілітації Іван захопився бігом. Нині він бере участь у міжнародних змаганнях. Він присвячує їх пам’яті сина та полеглих захисників.

«Я біжу за свого сина Андрія, який у 20 років пішов захищати Україну. Він мужньо нищив ворога і загинув, виконуючи бойове завдання. Сьогодні я біжу за нього, щоб пам’ятати його подвиг. Бо без минулого немає майбутнього. Слава Україні!», – каже Іван Дрозд.

На дистанції 10 кілометрів бігли 265 учасників. 400 людей обрали 5-кілометрову дистанцію. Понад 500 бігунів подолали 2,5 кілометра. Ще 38 учасників взяли участь у забігу зі скандинавської ходьби. Для наймолодших підготували два дитячі забіги на 100 та 300 метрів.

«Шаную воїнів, біжу за Героїв України» – це щорічна патріотична традиція. Мета заходу – вшанувати пам’ять українських захисників, які загинули внаслідок російської агресії.

Кожен учасник біжить за конкретного Героя – рідну людину, друга, знайомого або захисника, якого не знав особисто. Захід зберігає пам’ять про тих, хто віддав життя за Україну.

Громади Львівської області долучилися до заходу. Зокрема, Рудки, Золочів, Самбір, Новий Розділ, Стрий та Шептицький.