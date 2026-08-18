Скільки коштує валюта у Львові 18 серпня

Готівковий долар у продажу торгується в середньому за 44,98 гривні.

У Львові 18 серпня банки пропонують готівковий долар за середньою ціною 44,98 гривні на продаж та 44,57 гривні на купівлю. Євро при цьому коштує 52,14 гривні у продажу і 51,60 гривні при купівлі.

Що стосується офіційного курсу, який на сьогодні встановив Національний банк України, то він виглядає так:

– долар – 44,69 гривні;

– євро – 51,80 гривні.

Актуальні курси валют у “Оксі банку” можна знайти за цим посиланням.