У Львові попрощаються з воїном Русланом Петришиним

14 вересня Львів попрощається із захисником Русланом Петришиним.

Руслан Петришин (08.05.1976 — 04.12.2025).

Народився в селі Станимир Львівської області.

Отримав початкову освіту в Станимирському закладі загальної середньої освіти І–ІІ ступенів.

Пізніше навчався у Львівському фаховому коледжі будівництва, архітектури та дизайну.

Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Цей заклад раніше відомий як Львівський національний аграрний університет.

Працював у будівельній галузі. Керував власною справою.

Рідні описують Руслана як добру, веселу й життєрадісну людину.

Він був комунікабельним, ініціативним, щирим та працьовитим.

Руслан був люблячим чоловіком і батьком, хорошим сином, братом і надійним другом.

Він цінував життя, завжди приходив на допомогу і мав активну громадянську позицію.

Захоплювався риболовлею та садівництвом, любив природу й тварин, готував і займався господарством.

З початком повномасштабного вторгнення служив у 2-й окремій Галицькій бригаді Національної гвардії України.

У 2025 році перейшов на Дніпропетровський напрям і захищав країну у складі 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

По собі Руслан залишив батьків, дружину, доньок, сина, сестру, похресника та рідних.

Чин похорону розпочнеться об 12:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Орієнтовно о 12:30 відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають його на Личаківському кладовищі, в полі почесних поховань № 87 на вулиці Пасічна.