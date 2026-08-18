У Львові оприлюднили фото, зроблені з оглядового майданчика Ратуші

У Львові показали серію знімків, зроблених з оглядового майданчика Ратуші. Місто на фото виглядає особливо мальовничо — з висоти відкривається панорама історичного центру.

Автор фото — zlata_vovk.













Оглядовий майданчик Ратуші залишається одним із найпопулярніших місць для панорамних знімків Львова. Звідси можна побачити дахи старовинних будівель, вежі костелів та центральну площу з висоти пташиного польоту.

Це місце приваблює не лише туристів, а й самих львів’ян, які піднімаються нагору заради вражаючих видів на рідне місто.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua