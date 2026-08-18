Мешканці 20 населених пунктів Львівщини залишаться без газу: терміни відновлення постачання

Мешканці 20 населених пунктів Яворівської громади 18 серпня залишаться без газу.

Комунальники планують провести профілактичні роботи на газорозподільних мережах. Про це попередила Львівська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Обмеження газопостачання розпочнеться о 08:00 18 серпня.

Тимчасово залишаться без газу жителі таких сіл:

Немирова;

Завадова;

Хлян;

Старого Яру;

Порубів;

Пазиняк;

Котів;

Залужжя;

Горайця;

Верблян;

Дебрів;

Дацьків;

Пісоцьків;

Калитяк;

Ціпівок;

Цетулі;

Волі;

Вороблячина;

Середини;

Новин.

Газ почнуть подавати поетапно з 09:00 19 серпня. Точний графік залежатиме від того, скільки триватимуть ремонтні роботи.

Фахівці радять мешканцям заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності газу та врахувати це у своїх планах.