Школа на Тракті Глинянському відновить навчальний процес після канікул

У Львові готують до відкриття нову школу на Тракті Глинянському. Відкриття запланували на квітень, одразу після весняних канікул.

Проєкт школи нині повністю оновлюють. У будівлі облаштовують якісне укриття. Забезпечать доступність для всіх учнів, передбачили нову їдальню і розширили приміщення для навчання та відпочинку.

Частину робіт уже виконали. Приміщення поступово набуває сучасного вигляду. На оприлюдненому відео показують, як виглядає школа зараз і які зміни вже реалізували.

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