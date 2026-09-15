На Львівщині відклали поховання бійця ЗСУ через стан тіла — рідні вимагають розслідувати обставини смерті

Похорон військовослужбовця Андрія Дриля у селі Пукеничі Стрийської громади відклали на невизначений термін. Причиною стали нововиявлені обставини, через які рідні звернулися до правоохоронців.

Родина вимагала зупинити церемонію прощання і домоглася тимчасової відстрочки. Одночасно у соціальних мережах з’явився допис Руслани Карпової, що підняв питання про стан тіла після передачі родині.

Родина вимагає перевірки обставин смерті

Авторка допису повідомила, що близькі Дриля були шоковані зовнішнім виглядом тіла. Вона закликала ретельно перевірити дії служб, відповідальних за підготовку й транспортування загиблого.

«Чи знає голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, у якому стані родині передали тіло загиблого Захисника України — Андрія Дриля, уродженця села Пукеничі Стрийської громади?» — написала Руслана Карпова.

У дописі зазначили, що тіло привезли в чорному пакеті, без належної підготовки до поховання. Авторка описує забруднення, пісок, кров, садна й синці на тілі. Матері, за її словами, довелося побачити сина в такому стані.

«Замість того, щоб передати родині тіло належним чином підготовлене до прощання, Воїна привезли у чорному пакеті, фактично без одягу та підготовки, із забрудненнями, піском, кров’ю, видимими саднами та синцями», — йдеться у дописі.

Родині повідомили, що офіційною причиною смерті назвали пневмонію. Проте стан тіла викликає сумніви щодо повноти й точності цієї інформації.

«Ми хочемо знати, де, коли та за яких обставин помер Воїн і чи відповідає дійсності офіційно повідомлена причина смерті. І найголовніше, ми хочемо знати ПРАВДУ», — підкреслила Руслана Карпова.

Перевірити документи та платежі

Авторка звернулася з вимогою перевірити документи й платежі, пов’язані з підготовкою та транспортуванням тіла. Вона окремо попросила увагу працівників РТЦК та СП, які супроводжують передачу загиблих їхнім родинам.

«Хто перевіряв тіло перед тим, як його відправили матері? Хто поставив підпис під документами? Хто побачив, у якому стані тіло передається родині, і вирішив, що це є прийнятним?» — запитує авторка.

Карпова також звернулася до журналістів з проханням надати ситуації розголосу і допомогти встановити правду.

«Це чийсь син. Чийсь чоловік. Чийсь батько. Близька людина, яку родина чекала додому. І навіть після смерті він заслуговує на гідне ставлення, повагу та належне поховання», — наголосила вона.

В офіційній довідці про обставини загибелі вказують таку інформацію.

«Андрій Дриль був інспектором прикордонної служби 2 категорії. Через отримані травми проходив реабілітацію, однак знову повернувся у стрій. Серце захисника зупинилось 7 вересня під час виконання бойового завдання у селі Приколотне Харківської області. Йому було 38 років», — йдеться в повідомленні.

Нова дата похорону Андрія Дриля поки не визначена. Результати звернення родини до правоохоронних органів та офіційні висновки наразі невідомі.