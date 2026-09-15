Сміття окупувало львівський парк

Парк на території Університету зооветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького біля вулиці Пекарської перебуває в жахливому стані.

Мешканці та відвідувачі фіксують занедбану територію, яка перетворилася на небезпечний осередок.















У парку ростуть дикі хащі, повно сміття й битого скла. Там також знаходять використані шприци.

Місцеві жаліються, що територія стала місцем скупчення безхатченків і вживання наркотиків.

Автори звернення просять змусити відповідальні служби впорядкувати зону й повернути їй громадський вигляд.

Конкретні вимоги мешканців такі:

– Зібрати та вивезти сміття;

– Розчистити хащі, впорядкувати стежки;

– Відновити парк як благоустроєну зону, хоча б у стані, яким він був у 1980–1990-х роках.