Щоб знизити ковзання, на проспекті Свободи у Львові оброблятимуть гранітну плитку

У Львові на проспекті Свободи розпочали піскоструменеву обробку гранітної плитки біля будинку №29.

Мета робіт — підвищити протиковзкість покриття і зробити пересування пішоходів безпечнішим, особливо під час дощів і ожеледиці. У Галицькій районній адміністрації запевнили, що прохід біля місця робіт не перекриватимуть. Обробку виконуватимуть у спеціальному наметі, щоб мінімізувати незручності для мешканців і гостей міста.

У адміністрації також нагадали: навесні цього року аналогічну обробку провели на ділянці проспекту Свободи біля McDonald’s. Після цього фахівці перевірили, наскільки змінилися властивості поверхні плитки.

«Після обробки ми перевіряли, наскільки покращилися протиковзкі властивості плитки. Врахувавши висновки департаменту архітектури та просторового розвитку, будемо поступово обробляти інші ділянки. Це дозволить забезпечити потрібну шорсткість гранітної поверхні й зробить її безпечнішою під час ожеледиці», — повідомили в Галицькій районній адміністрації.

Роботи на ділянці біля будинку №29 проводять у співфінансуванні з підприємцями. Міська адміністрація просить мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Пішохідне покриття на проспекті Свободи площею понад 1800 квадратних метрів облаштували понад десять років тому. З часом стало зрозуміло, що гранітна плитка слизька. Особливо це помітно під час дощів і взимку. Тому місто почало шукати шляхи вирішення проблеми.





Створено за матеріалами: 032.ua