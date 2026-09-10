Понад півмільйона квадратних метрів нового житла здано в експлуатацію на Львівщині

За перше півріччя цього року на Львівщині ввели в експлуатацію понад 500 тис. квадратних метрів нового житла — на 5,2% більше, ніж торік.

Регіон посів друге місце серед областей України за обсягами прийнятого в експлуатацію житла. Це показник активності будівельної галузі. Водночас це великий виклик і відповідальність за якість та інфраструктуру, яку ми створюємо.

Сьогодні про це говорили під час Lviv Build Forum, що зібрав понад тисячу представників галузі: девелоперів, забудовників, інвесторів, архітекторів, дизайнерів і представників влади.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький наголосив: через повномасштабну війну область прийняла багато людей та бізнесів із інших регіонів. Це значно збільшило навантаження на інфраструктуру.

«Наша задача — не лише зростати в обсягах будівництва, а комплексно розвивати території. Разом із житлом ми маємо планувати дороги та громадський транспорт, школи та медичні заклади, а також усі необхідні послуги й інженерні мережі», — сказав очільник області. Він додав, що проєктувати потрібно інклюзивні та безпечні простори.

Будівельна галузь на Львівщині налічує понад 2,2 тисячі активних підприємств і більше 22,4 тисячі працівників. Кількість зайнятих зросла на 8% порівняно з 2021 роком.

Податкові надходження від галузі збільшилися в 2,3 раза й склали 4,5 млрд гривень. Це дає підстави говорити про економічну динаміку в регіоні.

Однак для подальшого розвитку потрібні не лише інвестиції. Потрібні зміни в правилах, за якими працює галузь, — наголосив Максим Козицький.

Він також зазначив, що деякі питання потребують законодавчих рішень. Бізнес, громади, експертне середовище, парламент і виконавча влада мають разом визначити перешкоди для розвитку. Потрібно визначити норми, які варто змінити, і спільно ініціювати ці зміни.

«Львівщина зацікавлена в тих, хто готовий чесно працювати, інвестувати, створювати робочі місця та вкладати в розвиток громад», — підкреслив він.

Керівник області подякував FORMA Events за організацію Lviv Build Forum і всім учасникам за роботу та інвестиції в Україну.

«Маємо будувати для людей!», — резюмував Максим Козицький.

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