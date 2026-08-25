Секретар Львівської міськради отримав від Зеленського орден Богдана Хмельницького

Президент Володимир Зеленський нагородив секретаря Львівської міської ради Маркіяна Лопачака орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Відповідний указ глава держави підписав 19 серпня 2026 року.

Нагороду отримав майор Збройних сил України, командир дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського. Одночасно він обіймає посаду секретаря Львівської міськради.

У тексті указу зазначено: орден присвоїли за особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Це вже друга нагорода для Лопачака за останній рік. У листопаді 2025 року президент вручив йому орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Нагадаємо, Маркіян Лопачак прийшов до Львівської міськради на місцевих виборах 2020 року від партії “Свобода”. Уже в грудні того ж року колеги обрали його секретарем ради.

За фахом він приватний підприємець, засновник компанії “Екогаличпродукт”. Кілька скликань поспіль обирався депутатом Львівської міськради від ВО “Свобода”. Наразі перебуває на військовій службі.

Раніше Лопачак був народним депутатом 7-го скликання від “Свободи” та входив до Комітету Верховної Ради з питань правової політики. 5 лютого 2015 року його мобілізували, і він служив старшим сержантом у Збройних силах України.

Торік політик задекларував майже 791 тисячу гривень доходу. Крім того, його дружина придбала автомобіль, машиномісце та нежитлове приміщення у новобудові.