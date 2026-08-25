Черепашачий темп: Москаленко розтягнув перевірку львівських укриттів на століття

У Львові знову розігрують спектакль під назвою «перевірка укриттів». Комісія ТЕБ і НС під керівництвом першого заступника мера Андрія Москаленка оглянула третє сховище за три тижні — і вкотре в районі вулиці Стрийської. Складається враження, що пан Москаленко забув: Львів — велике місто, і мешканці інших районів теж хочуть мати куди сховатися під час повітряної тривоги.

Комісія обстежила велике укриття у будівлі видавництва «Вільна Україна» на вулиці Володимира Великого. Сховище перебуває у задовільному стані, але потребує ремонту вентиляції, аварійного виходу та зручнішого доступу для людей. Комісія доручила відповідальним особам привести все до порядку.

Керівник міського управління з питань цивільного захисту та тероборони Микола Яловий розповів деталі. Захисна споруда займає 682,6 квадратних метри та розрахована на 600 осіб. Мешканці й працівники будівлі регулярно користуються нею під час тривог. Проблемними залишаються система вентиляції та аварійний вихід.

Балансоутримувачу дали три місяці на приведення вентиляції до належного стану. Аварійний вихід теж треба звільнити — наразі там зберігаються речі орендарів, які блокують вільний прохід. Районна адміністрація має впорядкувати підходи до укриття з обох сторін для максимальної зручності мешканців.

Фахівці Служби надзвичайних ситуацій у Львівській області зазначили, що обстежують цю споруду не перший рік. Вже є позитивні зрушення: відновили двері, зараз працюють над вентиляційною системою. Укриття перебуває у державній власності.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко наголосив на іншому підході до вирішення проблем. Позиція міста, за його словами, — не карати за порушення, а разом виправляти ситуацію.

«Наше завдання — проговорити і опрацювати складні ситуації, які можуть чекати нас взимку через атаки ворога. Тому важливо, щоб укриття, які мають додатковий захист, були належно підготовлені — незалежно від того, хто є власником — чи держава, чи місто, чи приватні компанії. До всіх є однаковий підхід. По вашому сховищу помітно, що ви ним справді опікуєтеся, тому дякую вам за це. Але водночас є речі, які потрібно поправити», — сказав Андрій Москаленко.

Крім працівників та орендарів видавництва, укриттям користуються й мешканці навколишніх будинків. Загалом у цьому мікрорайоні проживає близько 2,5 тисячі осіб.

«В цьому мікрорайоні є і новобудови, і будинки старої забудови. Це мешканці вулиць Володимира Великого і частково Стрийської. Тому, крім працівників і його орендарів, укриттям користуються мешканці цих будинків», — розповіла голова Франківської районної адміністрації Галина Нарівна.

Нагадаємо, у Львові тривають фейкові перевірки укриттів.

Поки місто переживає скандал навколо стану сховищ, керівництво Львівської міської ради вдає бурхливу активність у цьому напрямку. На п’ятому році повномасштабної війни підлеглі Андрія Садового раптом згадали, що варто б навести лад із спорудами цивільного захисту, і взялися за «активну» роботу.

Раз на тиждень перший заступник мера Андрій Москаленко виїжджає в чергове укриття. Там він грізним поглядом просить власників приміщень чи землі відновити споруди, про які роками ніхто й не згадував.

У Львові налічується понад 5 тисяч укриттів. Якщо темп перевірок залишиться таким же — одне на тиждень — то на обстеження всіх сховищ знадобиться сто років. Проста арифметика, доступна навіть школяреві.

Шановний Андрію Олександровичу, у Львові залишається багато спальних районів, вулиць і закинутих укриттів. Там теж живуть люди, яким немає де ховатися під час повітряних тривог. Можливо, час перейти від показових перевірок для красивих відео в соцмережах до реальної роботи? Доручіть цей процес районним адміністраціям, представникам ДСНС або іншим заступникам мера, які отримують щомісяця солідні премії, а натомість займаються тільки тиском на бізнес чи повчаннями сусідніх громад.

Додамо, що перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик раніше повідомляв про перевірку всіх укриттів на території області.

У ЛОВА на позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС на виконання доручення Прем’єр-міністра України ухвалили рішення провести позапланові обстеження всього фонду захисних споруд регіону. Йдеться про понад 7,5 тисяч об’єктів.

«Фахівці ДСНС разом із поліцією, представниками районних адміністрацій та громад уже розпочали ці перевірки, і до 1 жовтня ми маємо чітко розуміти реальний стан справ по кожному з них», — повідомив Андрій Годик.

Обласним чиновникам варто звернути увагу на стан справ із укриттями саме у Львові. Схоже, Львівська міська рада до 1 жовтня не встигне впоратися з цим завданням.