У Львові обмежили рух автотранспорту на частині вулиці Томашівської

Вулицю перекрили через заміну аварійного водопроводу.

Львівська міська рада повідомила, що з 28 вересня у місті закривають для автотранспорту частину вулиці Томашівської — від будинку № 9 до вулиці Шевченка. Це пов’язано з необхідністю замінити аварійну ділянку водопроводу.

Рух між вулицями Шевченка та Томашівською буде неможливим до 3 жовтня. Водії можуть об’їхати закриту частину, скориставшись сусідньою вулицею Прокоповича, яка виведе на вулицю Шевченка.

Громадський транспорт по вулиці Томашівській тимчасово не курсує. Роботи зі заміни водопроводу проводять за кошти інвестора.

Містян просять враховувати ці зміни при плануванні маршрутів та поїздок.