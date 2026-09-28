Порушення у земельних угодах за межами Львова викрили правоохоронці

Інженерку-землевпорядницю зі Сколе підозрюють у махінаціях із землями біля Львова вартістю понад 2 млн грн.

За даними слідства, з серпня по жовтень минулого року вона активно брала участь у схемі протиправного заволодіння трьома земельними ділянками.

Йдеться про ділянки комунальної власності у селі Майдан Жовківської громади. Вони розташовані в призаповідній зоні біля Яворівського національного природного парку, мають значний інвестиційний та рекреаційний потенціал.

Для реалізації злочинного задуму використовували підроблені документи – державні акти на право приватної власності на землю для ведення підсобного господарства.

Інженерка знала, що документи підроблені, а земля належить Жовківській міській раді. Проте вона розробила і особисто підписала необхідні землевпорядні матеріали.

У цих документах були внесені неправдиві дані про власників, зокрема підроблені електронні файли.

Через такі протиправні дії з комунальної власності вибули три земельні ділянки загальною площею 1,5 гектара, їх вартість становить понад 2 мільйони гривень.

За процесуальним керівництвом Жовківської окружної прокуратури жінці повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Слідчі тривають. Встановлюють повний перелік осіб, причетних до протиправної діяльності. Зокрема, перевіряють походження підроблених актів і роль громадян, на яких оформлювали землевпорядні документи.

Досудове розслідування веде ВП №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області. Оперативний супровід здійснює Управління СБУ у Львівській області.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особу вважають невинуватою, доки її вину не доведено у судовому порядку.