У Львівській області розповіли про харчування дітей (ФОТО)

У Шептицькому планують відкрити фабрику-кухню, яка за одну зміну зможе приготувати до 10 тисяч порцій їжі для дітей.

Про це заявив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Львівщина активно долучається до розвитку мережі фабрик-кухонь по всій Україні. Львівська обласна державна адміністрація разом із Шептицькою громадою підписали у Бучі меморандум із Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України та Міністерством освіти і науки України.

Шептицький увійшов до п’ятірки міст, які беруть участь у створенні подібних проєктів. Разом із ним це Вінниця, Вишневе, Лебедин і Запоріжжя. За попередніми підрахунками, п’ять нових фабрик-кухонь забезпечуватимуть харчуванням близько 180 шкіл та дитсадків.

Приготування їжі відбуватиметься за інноваційною технологією Cook & Chill. Страви після приготування швидко охолоджують, безпечно транспортують до навчальних закладів, де їх розігрівають перед подачею. Цей метод уже показав свою ефективність на фабриці-кухні у Бучі. Там наші колеги мали змогу ознайомитися з процесом під час робочої зустрічі.

Формат дозволить повністю задовольнити потребу у збалансованому теплому харчуванні для учнів та дошкільнят у закладах, що не мають можливості організувати сучасне приготування їжі на місці.

Львівщина комплексно впроваджує реформу шкільного харчування, ініційовану першою леді України Оленою Зеленською. Важливо, щоб позитивні зміни були помітні для школярів і дітей дошкільного віку у всіх громадах регіону.

Лише впродовж 2025 року оновили харчоблоки у навчальних закладах Городоцької, Давидівської, Новороздільської та Солонківської громад.

Цьогоріч у Львівській області зареєстрували 22 нові проєкти з модернізації шкільних харчоблоків.

Наразі в області функціонують чотири опорні кухні.

Понад 1200 кухарів підвищили кваліфікацію для приготування збалансованої їжі, смачної та корисної для дітей. Ще більше ніж 150 дорослих пройшли перекваліфікацію, аби стати кухарями чи їхніми помічниками.

Наступним важливим кроком стане відкриття фабрики-кухні у Шептицькому.