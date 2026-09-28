Майже півтисячі учасників взяли участь у «Львівській сотці»

У неділю, 27 вересня, близько 500 велосипедистів з різних куточків України взяли участь у традиційному велозаїзді «Львівська сотка». Вони подолали 100 кілометрів маршруту.
Серед учасників були як аматори, так і досвідчені спортсмени, а також українські ветерани, діючі військовослужбовці, начальник Львівської ОВА Максим Козицький і депутат Львівської обласної ради Северин Хобзей.
«Це моя перша участь у “Львівській сотці”, і відчуття просто неймовірні. Особливою гордістю стало долати кілометри пліч-о-пліч із нашими захисниками і ветеранами. Спорт — це не тільки про секунди чи нагороди. Він про характер, здоров’я та якість життя. Ми прагнемо, щоб активний рух був доступним кожному у Львівській області: дітям у громадах, ветеранам, людям з інвалідністю чи тим, хто вперше сідає на велосипед у 40 чи 60 років. Львівська ОДА системно інвестуватиме у розвиток спортивної інфраструктури та безбар’єрних просторів для активного відпочинку», — наголосив Максим Козицький
Організували захід департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА, обласна федерація велоспорту та «Львівський Велоклуб».
Усі благодійні внески від учасників «Львівської сотки» підуть на підтримку підрозділів Сил оборони України.
Створено за матеріалами: golossokal.com.ua