Майже півтисячі учасників взяли участь у «Львівській сотці»

У неділю, 27 вересня, близько 500 велосипедистів з різних куточків України взяли участь у традиційному велозаїзді «Львівська сотка». Вони подолали 100 кілометрів маршруту.

Серед учасників були як аматори, так і досвідчені спортсмени, а також українські ветерани, діючі військовослужбовці, начальник Львівської ОВА Максим Козицький і депутат Львівської обласної ради Северин Хобзей.

«Це моя перша участь у “Львівській сотці”, і відчуття просто неймовірні. Особливою гордістю стало долати кілометри пліч-о-пліч із нашими захисниками і ветеранами. Спорт — це не тільки про секунди чи нагороди. Він про характер, здоров’я та якість життя. Ми прагнемо, щоб активний рух був доступним кожному у Львівській області: дітям у громадах, ветеранам, людям з інвалідністю чи тим, хто вперше сідає на велосипед у 40 чи 60 років. Львівська ОДА системно інвестуватиме у розвиток спортивної інфраструктури та безбар’єрних просторів для активного відпочинку», — наголосив Максим Козицький