Садовий ризикує втратити посаду міського голови Львова

03 вересня Апеляційний суд розгляне спробу Андрія Садового зупинити петицію про його відставку.

Чоловік намагається оскаржити попередні рішення судів і зупинити процес реєстрації петиції.

Місце: Восьмий апеляційний адміністративний суд, м. Львів, вул. Саксаганського, 13. Зал судових засідань — №3.

Головуючий суддя: Гудим Л.Я. Справа № 380/4372/25.

Сторони та треті особи:

– Петришин Андрій Михайлович

– Львівська міська рада

– Департамент «Секретаріат ради» Львівської міської ради

– Садовий Андрій Іванович

Дата та час судового засідання: 03 вересня 2026 року, о 10:15.

Андрій Петришин через суд домігся реєстрації петиції про висловлення недовіри міському голові.

Суть судового розгляду:

Розгляд стосується апеляційної скарги Львівської міської ради на ухвалу Львівського окружного адміністративного суду від 11 червня 2026 року.

Справа № 380/4372/25 виникла за адміністративним позовом Петришина Андрія Михайловича проти Львівської міської ради та Департаменту «Секретаріат ради» Львівської міської ради.

Третя особа на стороні відповідача — міський голова Львова, Андрій Садовий.

Питання в тому, чи визнавати виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню, та чи зобов’язувати Львівську міську раду і Департамент «Секретаріат ради» зареєструвати і оприлюднити електронну петицію з можливістю збору голосів.

Раніше у Верховному Суді розгляд не завершився на користь Садового у спорі з Петришиним.

Довідково

Андрій Петришин — львів’янин, відомий в Україні адвокат і правозахисник.

Інформаційно-суспільний проєкт «Аудит Львова» розпочав роботу наприкінці 2023 року. Проєкт спрямований на виявлення порушень у Львівській міській раді та притягнення винних до відповідальності.

Саме Андрій Петришин у межах проєкту ініціював комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності Львівської міської ради Державною аудиторською службою України.

Внаслідок перевірки на початку 2025 року виявили зловживання чиновниками Львівської міської ради на суму близько 214 мільйонів гривень. Зокрема, ідеться про незаконність розподілу коштів із місцевого бюджету та низку інших суттєвих порушень.